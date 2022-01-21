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21 Oca 2022 - 16:28

Survivor All Star’a Kaos Çıkarak İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İplerin Kopmasını İstedi, Anlaşmayı İmzaladı! TV8 Ekranları Çatlayacak…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star tüm heyecanıyla yayına başladı. Kadroya ise iki ismin daha geldiği açıklanırken; kaos çıkaracakları da isimlerinin ortaya çıkmasıyla gündeme bomba gibi düştü. Bununla birlikte birçok kişi “Acun Ilıcalı iplerin kopmasını istiyor” yorumunda bulundu. Anlaşma sağlanırken; TV8 ekranlarının çatlayacağı gündeme bomba gibi düştü.