Survivor All Star’a Kaos Çıkarak İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İplerin Kopmasını İstedi, Anlaşmayı İmzaladı! TV8 Ekranları Çatlayacak…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star tüm heyecanıyla yayına başladı. Kadroya ise iki ismin daha geldiği açıklanırken; kaos çıkaracakları da isimlerinin ortaya çıkmasıyla gündeme bomba gibi düştü. Bununla birlikte birçok kişi “Acun Ilıcalı iplerin kopmasını istiyor” yorumunda bulundu. Anlaşma sağlanırken; TV8 ekranlarının çatlayacağı gündeme bomba gibi düştü.
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasın son bölümünde Gizem Kerimoğlu yarışmaya veda etmişti. Yarışmaya yedeklerin gireceğini açıklayan Acun Ilıcalı ise kimlerin gireceğini açıklamıştı. Şimdi ise büyük bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.