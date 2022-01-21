21 Oca 2022 - 16:49 Güncelleme: 21 Oca 2022 - 16:56
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha İçin Hayat Durdu! Artık Ne Demir, Ne Yılmaz… Hikaye Bitti, Seyirci Çıldırdı! Cenazeler Arka Arkaya…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha için hayat resmen durdu! Bundan sonra Züleyha’yı ne Demir, ne de Yılmaz toplayamaz! Hikayesi biten isimler, seyirciyi çıldırtırken; cenazeler ise arka arkaya geldi. Görenlerin şok içerisinde kaldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi usta isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ölümlerin ardı arkası kesilmedi. Şimdide…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.