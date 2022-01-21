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21 Oca 2022 - 16:49

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha İçin Hayat Durdu! Artık Ne Demir, Ne Yılmaz… Hikaye Bitti, Seyirci Çıldırdı! Cenazeler Arka Arkaya…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha için hayat resmen durdu! Bundan sonra Züleyha’yı ne Demir, ne de Yılmaz toplayamaz! Hikayesi biten isimler, seyirciyi çıldırtırken; cenazeler ise arka arkaya geldi. Görenlerin şok içerisinde kaldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…