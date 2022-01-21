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21 Oca 2022 - 17:13

Masterchef Burcu’nun Dudak Dudağa Pozları Delirtti! Şefler Tek Tek Takipten Çıktı! Boşanacakları Konuşuluyordu Ama… “Kendine Gel!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal’ın dudak dudağa pozları delirtti. Şeflerin tek tek takipten çıktığı iddia edilirken; eşiyle olan paylaşımı şok etti. Boşanacakları konuşulan ismin dudak dudağa pozları ise “Kendine gel” yorumlarına neden oldu. İşte ağızları açık bırakan o paylaşım…