Masterchef Burcu’nun Dudak Dudağa Pozları Delirtti! Şefler Tek Tek Takipten Çıktı! Boşanacakları Konuşuluyordu Ama… “Kendine Gel!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal’ın dudak dudağa pozları delirtti. Şeflerin tek tek takipten çıktığı iddia edilirken; eşiyle olan paylaşımı şok etti. Boşanacakları konuşulan ismin dudak dudağa pozları ise “Kendine gel” yorumlarına neden oldu. İşte ağızları açık bırakan o paylaşım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 6. Olarak ayrılan başarılı şef adayı Burcu Önal, akılları başlardan alacak bir paylaşımda bulundu. Kısa bir süre önce eşiyle boşanacakları iddia edilen Masterchef Burcu’nun paylaşımı ise şok içerisinde bıraktı. İşte Masterchef Burcu’dan gelen o dudak dudağa pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.