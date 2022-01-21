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21 Oca 2022 - 17:36

Fahriye Evcen, Hande Erçel’i Silip Attı! Kraliçe Kim Bir Kez Daha Gösterdi, Tahtına Geçti Deniyordu Ama… “Yandık Be Fahriyem!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Hande Erçel yine kıyasa girdi. Hayranları tarafından çok kıyas yapılan iki isim, Fahriye Evcen’in paylaşımıyla şok oldu. Birçok kişi Fahriye Evcen’in Hande Erçel’i silip attığını dile getirdi. Bununla birlikte Kraliçe olarak anılan Fahriye Evcen’in tahtına Hande Erçel’in geçtiği çok konuşuluyordu ama her şey bir paylaşımla yerle bir oldu. Fahriye Evcen’in paylaşımına ise “Yandık be Fahriyem” yorumları yapıldı!