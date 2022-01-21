Fahriye Evcen, Hande Erçel’i Silip Attı! Kraliçe Kim Bir Kez Daha Gösterdi, Tahtına Geçti Deniyordu Ama… “Yandık Be Fahriyem!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Hande Erçel yine kıyasa girdi. Hayranları tarafından çok kıyas yapılan iki isim, Fahriye Evcen’in paylaşımıyla şok oldu. Birçok kişi Fahriye Evcen’in Hande Erçel’i silip attığını dile getirdi. Bununla birlikte Kraliçe olarak anılan Fahriye Evcen’in tahtına Hande Erçel’in geçtiği çok konuşuluyordu ama her şey bir paylaşımla yerle bir oldu. Fahriye Evcen’in paylaşımına ise “Yandık be Fahriyem” yorumları yapıldı!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yıllar sonra sevenlerinin karşına çıkan Fahriye Evcen, gündeme bomba gibi düştü. Hem Maria, hem de Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in ekranlara gelmesi ise tüm dengeleri değiştirdi. Çalıkuşu dizisinde yapmış olduğu çıkışla nefesleri kesen Fahriye Evcen’in yerine ise Hande Erçel’in geleceği çok tartışılmıştı ama Fahriye Evcen, Hande Erçel’i resmen sildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.