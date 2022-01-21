Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Yarışmacıdan Skandal Küfür! Ağzına Geleni Sayınca; Hayatı Bitti! Tüm Kupaları Elinden Alındı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında hem olacağını hem de olmayacağını açıklayan Turbo Turabi, şimdide öyle bir paylaşım yaptı ki, akıllar yerinden çıktı, gitti. Gündeme bomba gibi düşen bu sözlerin ise odağında Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun olması ağızları açık bıraktı! İşte Turbo Turabi’den gelen skandal paylaşımlar!

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