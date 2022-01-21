Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Yarışmacıdan Skandal Küfür! Ağzına Geleni Sayınca; Hayatı Bitti! Tüm Kupaları Elinden Alındı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yine olaylı bir şekilde başladı! Survivor’un eski yarışmacılarından olan Turbo Turabi ise Panorama sunucularına şok sözlerde bulundu! Ağzına geleni sayınca; Acun Ilıcalı’nın delirdiği ve kupasını aldığı iddia edildi. Tüm hayatı biten iddia edilen isim, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında hem olacağını hem de olmayacağını açıklayan Turbo Turabi, şimdide öyle bir paylaşım yaptı ki, akıllar yerinden çıktı, gitti. Gündeme bomba gibi düşen bu sözlerin ise odağında Acun Ilıcalı’nın sağ kolunun olması ağızları açık bıraktı! İşte Turbo Turabi’den gelen skandal paylaşımlar!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.