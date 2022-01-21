Kuruluş Osman Dizisinde Göktuğ’un Eski Eşini Görenler Delirdi! Kimse Bunu Beklemiyordu, Görenler Delirdi! Meğer…
Burak Çelik, Kuruluş Osman dizisinin Göktuğ'una hayat veriyor. Şimdilerde eski eşi ile gündemlerden düşmeyen Burak Çelik’in eşini görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte merak edilen Kuruluş Osman Göktuğ'un eski eşi ve detaylar...
Oyunculuktaki performansının yanı sıra yakışıklılığıyla adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri olan Burak Çelik, şimdilerde dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor. Özel hayatıyla da çok sık gündeme gelen Burak Çelik, Kuruluş Osman dizisinin Göktuğ'una hayat veriyor. Şimdilerde eski eşi ile gündemlerden düşmeyen Burak Çelik’in eşini görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Kuruluş Osman dizisinin Göktuğ'u Burak Çelik'in eski eşi kim? Kuruluş Osman dizisinin Göktuğ'u Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar...
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
21 Oca 2022 - 18:37 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.