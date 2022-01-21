Kuruluş Osman Dizisinde Göktuğ’un Eski Eşini Görenler Delirdi! Kimse Bunu Beklemiyordu, Görenler Delirdi! Meğer…

Oyunculuktaki performansının yanı sıra yakışıklılığıyla adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri olan Burak Çelik, şimdilerde dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor. Özel hayatıyla da çok sık gündeme gelen Burak Çelik, Kuruluş Osman dizisinin Göktuğ'una hayat veriyor. Şimdilerde eski eşi ile gündemlerden düşmeyen Burak Çelik’in eşini görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Kuruluş Osman dizisinin Göktuğ'u Burak Çelik'in eski eşi kim? Kuruluş Osman dizisinin Göktuğ'u Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar...



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