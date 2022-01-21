Bahar Candan’dan Çok Büyük Rest! İzzet Yıldızhan’a İnat Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Bikinisiyle Birlikte…
Gülşen’in sahnede giydiği kıyafetler üzerinden başlayan tartışmalara dahil olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, kadınları kızdıracak söylemleriyle tüm kadın ünlülerin polemiğe dahil olmasını sağladı. Bunun üzerine isten Bahar Candan ve kardeşi tarafından tepki gecikmedi. İşte detaylar...
Bir süredir sahne kostümleri üzerinden başlayan polemik gitgide büyümeye başladı. Gülşen’in sahnede giydiği kıyafetler üzerinden başlayan tartışmalara dahil olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, kadınları kızdıracak söylemleriyle tüm kadın ünlülerin polemiğe dahil olmasını sağladı. O polemiğe dahil olan yeni isimlerden biri olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan ise, ağır sözlere imza attı. Peki, Bahar Candan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'a nasıl bir gönderme yaptı? Bahar Candan, İzzet Yıldızhan ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar...
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21 Oca 2022 - 18:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.