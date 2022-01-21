Bahar Candan’dan Çok Büyük Rest! İzzet Yıldızhan’a İnat Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Bikinisiyle Birlikte…

Bir süredir sahne kostümleri üzerinden başlayan polemik gitgide büyümeye başladı. Gülşen’in sahnede giydiği kıyafetler üzerinden başlayan tartışmalara dahil olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, kadınları kızdıracak söylemleriyle tüm kadın ünlülerin polemiğe dahil olmasını sağladı. O polemiğe dahil olan yeni isimlerden biri olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan ise, ağır sözlere imza attı. Peki, Bahar Candan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'a nasıl bir gönderme yaptı? Bahar Candan, İzzet Yıldızhan ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar...



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...