Aytaç Şaşmaz’dan Şok Açıklama! Biten Dizisi Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Tıbbi Terimleri…
Aytaç Şaşmaz, en son rol aldığı Baht Oyunu isimli dizinin ardından adeta genç kızların sevgilisi haline dönüşmüştü. Dizideki rolüyle bir hayli beğenilen genç oyuncu Aytaç Şaşmaz ile ilgili yaşanan son gelişmeler ve detaylar haberimizde...
Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyundu Aytaç Şaşmaz, en son rol aldığı Baht Oyunu isimli dizinin ardından adeta genç kızların sevgilisi haline dönüşmüştü. Dizideki rolüyle bir hayli beğenilen genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Programında ünlü isimlerin bilinmeyen yanlarını sorgulayan İbrahim Selim, Aytaç Şaşmaz’dan da itiraf almayı başardı. Öte yandan Aytaç Şaşmaz, en çok rol aldığı Hekimoğlu dizisiyle ilgili söyledikleriyle, hayranlarını şoke etti! Peki, Aytaç Şaşmaz Hekimoğlu dizisi ile ilgili ne dedi? Aytaç Şaşmaz özel hayatına dair ne itiraf etti? İşte, detaylar...
21 Oca 2022 - 18:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.