Aytaç Şaşmaz’dan Şok Açıklama! Biten Dizisi Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Tıbbi Terimleri…

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyundu Aytaç Şaşmaz, en son rol aldığı Baht Oyunu isimli dizinin ardından adeta genç kızların sevgilisi haline dönüşmüştü. Dizideki rolüyle bir hayli beğenilen genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Programında ünlü isimlerin bilinmeyen yanlarını sorgulayan İbrahim Selim, Aytaç Şaşmaz’dan da itiraf almayı başardı. Öte yandan Aytaç Şaşmaz, en çok rol aldığı Hekimoğlu dizisiyle ilgili söyledikleriyle, hayranlarını şoke etti! Peki, Aytaç Şaşmaz Hekimoğlu dizisi ile ilgili ne dedi? Aytaç Şaşmaz özel hayatına dair ne itiraf etti? İşte, detaylar...