Survivor Sahra’dan Şok Çıkış! Öyle Bir Hale Geldi Ki, Görenler Çarpılmışa Dönüyor! Böyle Bir Değişim Yok! Meğer…
Survivor yarışması, şimdilerde tüm gözlerin Survivor yarışmacılarına çevrilmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2022 yarışmasıyla yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık, söyledikleriyle herkesi şoke etmişti. Ancak asıl şoke eden ise Sahra Işık'ın geçirmiş olduğu değişimdi. İşte detaylar...
TV8 ekranlarından geçtiğimiz hafta itibariyle yayın hayatına yeniden başlayan Survivor yarışması, şimdilerde tüm gözlerin Survivor yarışmacılarına çevrilmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2022 yarışmasıyla yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık, söyledikleriyle herkesi şoke etmişti. Şimdilerde ise, paylaştığı son fotoğraf ile herkesi şoke eden Sahra Işık, Survivor tutkunlarının ağzını adeta açık bıraktı! Peki, Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık, nasıl bir değişim geçirdi? Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık, estetik mı yaptırdı? Survivor Sahra Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar...
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21 Oca 2022 - 18:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.