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21 Oca 2022 - 18:46

Hande Erçel’den Fizik Şov! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Cayır Cayır Yaktı! Sadece 3 Saniye Sürdü, Yangın Yerine Çevirdi! “Yapma Be Hande!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den fizik şov! İç çamaşırı giymeyen başarılı oyuncu, cayır cayır yaktı! Sadece 3 saniyelik bir video yayınlayan Hande Erçel, ortalığı yangın yerine çevirdi. Birçok kişi ise “Yapma be Hande” yorumunda bulundu! Güzelliğiyle bir kez daha akılları başlardan alan Hande Erçel, alevleri çağırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…