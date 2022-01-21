Hande Erçel’den Fizik Şov! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Cayır Cayır Yaktı! Sadece 3 Saniye Sürdü, Yangın Yerine Çevirdi! “Yapma Be Hande!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den fizik şov! İç çamaşırı giymeyen başarılı oyuncu, cayır cayır yaktı! Sadece 3 saniyelik bir video yayınlayan Hande Erçel, ortalığı yangın yerine çevirdi. Birçok kişi ise “Yapma be Hande” yorumunda bulundu! Güzelliğiyle bir kez daha akılları başlardan alan Hande Erçel, alevleri çağırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisiyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Hande Erçel, dizinn ilk sezon arasında ise Kerem Bürsin’le aşk yaşadığını duyurmuştu. Erçel’in aşkı sosyal medyayı sallarken; Kerem Bürsin’le ilişkisi ise çok beğenilmişti. Şimdi ise Hande Erçel’den iç çamaşırsız şok pozlar geldi. İşte güzelliğiyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Hande Erçel’den gelen o pozlar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.