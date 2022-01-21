- 21 Oca 2022 - 18:46 G: 21 Oca 2022 - 18:58

Hande Erçel’den Fizik Şov! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Cayır Cayır Yaktı! Sadece 3 Saniye Sürdü, Yangın Yerine Çevirdi! “Yapma Be Hande!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den fizik şov! İç çamaşırı giymeyen başarılı oyuncu, cayır cayır yaktı! Sadece 3 saniyelik bir video yayınlayan Hande Erçel, ortalığı yangın yerine çevirdi. Birçok kişi ise “Yapma be Hande” yorumunda bulundu! Güzelliğiyle bir kez daha akılları başlardan alan Hande Erçel, alevleri çağırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisiyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Hande Erçel, dizinn ilk sezon arasında ise Kerem Bürsin’le aşk yaşadığını duyurmuştu. Erçel’in aşkı sosyal medyayı sallarken; Kerem Bürsin’le ilişkisi ise çok beğenilmişti. Şimdi ise Hande Erçel’den iç çamaşırsız şok pozlar geldi. İşte güzelliğiyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Hande Erçel’den gelen o pozlar…

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21 Oca 2022 - 18:46 Ankara- Yaşam

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