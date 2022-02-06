Survivor Yedekleri Tek Tek Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Favori Kim Varsa Hepsini Topladı! İşte Survivor 2022 All star yeni yedek yarışmacılar...

TV8 ekranlarının yeni yarışması Survivor All Star 2022, geçtiğimiz cumartesi itibariyle Diminin Cumhuriyeti'ndeki yarışının startını verdi. Zorlu parkurlarının yanı sıra birbirinden iddialı yarışmacılarıyla tüm gözleri ilk haftasından üzerine çevirmeyi başaran Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde format değişiklikleriyle gündemlerde yer almaya başladı. Sürgün kampı uygulamasıyla heyecanı artıran Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde ise, yedek yarışmacı uygulamasıyla adından söz ettirir hale geldi.

Geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise, konuyla ilgili soru işaretlerini giderdi. Peki, Survivor All Star 2022 yedek yarışmacıları belli oldu mu? Survivor All Star 2022 yedek yarışmacıları kimler? Survivor All Star 2022 yedek yarışmacıları kadroya dahil olacak mı? İşte, detaylar...

Survivor 2022 All Star Yeni Yedek Kadrosunda Kimler Var? Şubat 2022 Yedekleri

Survivor 2022 bu akşam yeni yedek yarışmacılar belli oluyor. Yayımlanan 17. fragmanda yedek kadroda yarışmaya dahil olan yeni iki isim Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan olduğu açıklandı. Bu akşam ekrana gelecek 17.bölümde Bora Edin son yarışmacı olarak açıklanmıştı..



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