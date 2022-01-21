- 21 Oca 2022 - 18:55 G: 21 Oca 2022 - 19:00

Survivor Yedekleri Tek Tek Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Kanlı Bıçaklı Kim Varsa Hepsini Topladı! Gümbür Gümbür…

Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde ise, yedek yarışmacı uygulamasıyla adından söz ettirir hale geldi. Geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise, konuyla ilgili soru işaretlerini giderdi. Peki, Survivor All Star 2022 yedek yarışmacılarını sizde merak ediyorsanız işte size detaylar...

TV8 ekranlarının yeni yarışması Survivor All Star 2022, geçtiğimiz cumartesi itibariyle Diminin Cumhuriyeti'ndeki yarışının startını verdi. Zorlu parkurlarının yanı sıra birbirinden iddialı yarışmacılarıyla tüm gözleri ilk haftasından üzerine çevirmeyi başaran Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde format değişiklikleriyle gündemlerde yer almaya başladı. Sürgün kampı uygulamasıyla heyecanı artıran Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde ise, yedek yarışmacı uygulamasıyla adından söz ettirir hale geldi. Geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise, konuyla ilgili soru işaretlerini giderdi. Peki, Survivor All Star 2022 yedek yarışmacıları belli oldu mu? Survivor All Star 2022 yedek yarışmacıları kimler? Survivor All Star 2022 yedek yarışmacıları kadroya dahil olacak mı? İşte, detaylar...


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21 Oca 2022 - 18:55 - Dizi Haberleri

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