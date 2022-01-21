A101 Market’ten Sıvıyağda Tokat Gibi İndirim! Litre Litre Yağ Sadece 20 Lira! Fiyatları Görenlerin Küçük Dili Çekiliyor! “Resmen Bedava!”
Dolar kurundaki yükseliş ve 18 lira oluş; vatandaşın cebine korlar içerisinde yanan ateşler düşürmüştü. İndirimli market arayan vatandaş ise soluğu A101’de aldı! Her geçen gün yeni bir indirim yapan A101 Market sıvıyağlarda ise tokat gibi indirim yaptı! Litre litre yağ sadece 20 liraya satılmaya başlandı. Görenlerin küçük dilini çeken bu durum ise “Resmen bedava” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her geçen gün biraz daha artan fiyatlara inat A101 Market dev indirimi duyurdu! Dolar kurundaki artışlar market fiyatları dışında; giyim, elektronik ve birçok alanda zamlara neden olmuştu. Zamların gelmesi cepleri yakmıştı ama dolar kurundaki düşüş bir türlü fiyatlara yansımamıştı. Zamlı fiyatlardan alan satıcı, aldığı mallar düşmedikçe indirim yapmayacağını duyurmuştu! Peki, A101 Market ne kadar indirim yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.