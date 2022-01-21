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21 Oca 2022 - 19:12

A101 Market’ten Sıvıyağda Tokat Gibi İndirim! Litre Litre Yağ Sadece 20 Lira! Fiyatları Görenlerin Küçük Dili Çekiliyor! “Resmen Bedava!”

Dolar kurundaki yükseliş ve 18 lira oluş; vatandaşın cebine korlar içerisinde yanan ateşler düşürmüştü. İndirimli market arayan vatandaş ise soluğu A101’de aldı! Her geçen gün yeni bir indirim yapan A101 Market sıvıyağlarda ise tokat gibi indirim yaptı! Litre litre yağ sadece 20 liraya satılmaya başlandı. Görenlerin küçük dilini çeken bu durum ise “Resmen bedava” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…