Bereketi ve Bolluğu Kaçıran Burçlar Hangisidir? İşte En Uğursuz Burçlar…
Bazı burcun insanları dünyaya doğuştan şanslı olarak gelirken; bazı burcun insanları da elindekini bile şanssızlığı ile kaybedebiliyor. Her şeyden önce 2022 yılı şanssız olan o burçlara, bir kez daha şanssızlık getirmiş bulunuyor. Sizde bulunduğu ortamlarda bolluk ve bereketi yok eden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun belli konularda şans ve şanssızlığı oluyor. Bazı burcun insanları dünyaya doğuştan şanslı olarak gelirken; bazı burcun insanları da elindekini bile şanssızlığı ile kaybedebiliyor. Her şeyden önce 2022 yılı şanssız olan o burçlara, bir kez daha şanssızlık getirmiş bulunuyor. Astrologlara göre, bereketi ve bolluğu kaçırabilecek olan o burçların uğursuz olduğunu söylemek çok da abartılı olmuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en şanssız insanlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç bereketi bolluğu yok eder? İşte uğursuz burçlar…
27 Oca 2022 - 00:35 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.