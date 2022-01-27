- 27 Oca 2022 - 00:35

Bereketi ve Bolluğu Kaçıran Burçlar Hangisidir? İşte En Uğursuz Burçlar…

Bazı burcun insanları dünyaya doğuştan şanslı olarak gelirken; bazı burcun insanları da elindekini bile şanssızlığı ile kaybedebiliyor. Her şeyden önce 2022 yılı şanssız olan o burçlara, bir kez daha şanssızlık getirmiş bulunuyor. Sizde bulunduğu ortamlarda bolluk ve bereketi yok eden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun belli konularda şans ve şanssızlığı oluyor. Bazı burcun insanları dünyaya doğuştan şanslı olarak gelirken; bazı burcun insanları da elindekini bile şanssızlığı ile kaybedebiliyor. Her şeyden önce 2022 yılı şanssız olan o burçlara, bir kez daha şanssızlık getirmiş bulunuyor. Astrologlara göre, bereketi ve bolluğu kaçırabilecek olan o burçların uğursuz olduğunu söylemek çok da abartılı olmuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en şanssız insanlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç bereketi bolluğu yok eder? İşte uğursuz burçlar… 

27 Oca 2022 - 00:35 - Burç Haberleri

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