Bereketi ve Bolluğu Kaçıran Burçlar Hangisidir? İşte En Uğursuz Burçlar…

Her burcun belli konularda şans ve şanssızlığı oluyor. Bazı burcun insanları dünyaya doğuştan şanslı olarak gelirken; bazı burcun insanları da elindekini bile şanssızlığı ile kaybedebiliyor. Her şeyden önce 2022 yılı şanssız olan o burçlara, bir kez daha şanssızlık getirmiş bulunuyor. Astrologlara göre, bereketi ve bolluğu kaçırabilecek olan o burçların uğursuz olduğunu söylemek çok da abartılı olmuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en şanssız insanlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç bereketi bolluğu yok eder? İşte uğursuz burçlar…