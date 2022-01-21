Sevgilisinin Yanında Asla Ayrılmayacak Burçlar Hangisidir? İşte Sevgilisinin Yanında Kankasını Unutan O Burçlar…
Her insanın kalbi, farklı seviyor. Bu bağlamda bazı insanlar kalpleriyle öyle bir seviyor ki, etrafındaki herkes o insanların sevişine hayranlık duyuyor. Elbette söz konusu kalp ve sevgi olduğunda burçlar kişiler üzerinde inanılmaz derecede etkili oluyor. Sizde sevgilisinin yanında olunca kendisini kaybeden ve hiç bir şey düşünmeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insanın kalbi, farklı seviyor. Bu bağlamda bazı insanlar kalpleriyle öyle bir seviyor ki, etrafındaki herkes o insanların sevişine hayranlık duyuyor. Elbette söz konusu kalp ve sevgi olduğunda burçlar kişiler üzerinde inanılmaz derecede etkili oluyor. Öyle ki, o üç burcun insanı sevgilisini ne sevmelere ne de pamuklara sarmalara doyamıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının o güzel seven burçlarını görenler, her şeyi unutuyor! Peki, hangi burç sevgilisinin yanında hiçbir şey düşünemiyor? İşte sevgilisinin yanında her şeyi unutan burçlar…
21 Oca 2022 - 22:03 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.