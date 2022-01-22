- 22 Oca 2022 - 10:08 G: 22 Oca 2022 - 17:36

Ankara Elektrik Kesintisi! 22 Ocak 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Ankaralılar, hafta sonunda da elektrik kesintilerinin etkisi altında kalıyor. Bu kesintilerin ne zaman son bulacağına dair araştırmalar yapan Ankaralılar, konuyla ilgili bilgi almak istiyor. Peki, 22 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 22 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

22 Oca 2022 - 10:08 - Yaşam

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