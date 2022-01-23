- 23 Oca 2022 - 09:38 G: 23 Oca 2022 - 10:07

Ankara Elektrik Kesintisi! 23 Ocak 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 23 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankaralılar, hafta sonunda da elektrik kesintilerinin etkisi altında kalıyor. Bu kesintilerin ne zaman son bulacağına dair araştırmalar yapan Ankaralılar, konuyla ilgili bilgi almak istiyor.

Peki, 23 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 23 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

23 Ocak 2022 ÇANKAYA Elektrik Kesintisi! 

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAY, OKUL, ZAFER, MİTİK, ŞHT. J. ONB HAKAN IŞIK, AYHAN, KURŞUNLU, CEYLAN, ÖZ, PARK, OĞUZ, ?!, BELEDİYE, ŞAHİN, ÜNLÜ, KORU KENT, DOĞRU, ŞİMŞEK, KAYMAK, BİLGİÇ, KESKİN, 15 TEMMUZ İSTİKLAL, ESER, SİPAHİ, OLUK, ŞHT.T.ONB.MUHARREM ÖZTÜRK, 10, ÖĞDÜ, GÜNEY, BAHÇE İÇİ KIŞLALARI, BARAJ, KOÇAK, EFE, KARTAL, BALKAN, 303., ŞHT.T.ONB.MUHARREM ÖZTÜRK/1/1, BALBAY, CİNNAH, ATABEY, ALİ KOÇYİĞİT, SÖĞÜTLÜ KAVAKDİBİ KIŞLASI, SEP, ÇANKIRI ŞOSESİ, EMRE, OSMAN BEKEL, ÇOCUK EVLERİ, SANAYİİ, GÖKTAŞ, GÖKDEMİR, ÖRENGÜL
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BEYTEPE, 1740 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HİLAL, 686 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.01.2022 10:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SANCAK, 553 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇUKURAMBAR, BUDAPEŞTE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZEVLER, 673 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YILDIZEVLER, 673 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAKUPABDAL, YAKUPABDAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
REMZİ OĞUZ ARIK, KAVAKLIDERE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, KAHİRE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.01.2022 09:58 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 439 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.01.2022 13:27 'da verilmesi planlanmaktadır.

23 Ocak 2022 ETİMESGUT Elektrik Kesintisi! 

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, HUZUR KENT YAPI KOOPARATİFİ-, YAPRACIK MAH., YAPRACIK 2.KÖY Bakım Çalışması
23.01.2022 09:45 - 15:15 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, MUT, KADIOĞLU, İBİŞOĞLU, BEKMEZCİOĞLU, GÜNEY, KÜPELİ, CURUKOĞLU
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, YAPRACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
30 AĞUSTOS, 2108 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2604 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLICA, ZİRVE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TOPÇU, 1510 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.01.2022 09:25 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AYYILDIZ, 1653 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

23 Ocak 2022 ÇANKAYA Elektrik Kesintisi! 

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ERGAZİ, 1835 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DEMETGÜL, 408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 23.01.2022 14:03 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DEMETGÜL, 417 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, 1323 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜZELYAKA, GÜZELYAKA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

23 Oca 2022 - 09:38 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Şehir Görüntüsü Gitti; Bembeyaz Görüntü Geldi! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 23 Ocak Ankara Hava Durumu mask
Ankara'da Şehir Görüntüsü Gitti; Bembeyaz Görüntü Geldi! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 23 Ocak Ankara Hava Durumu
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri Olay Oldu! Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu? mask
Ankara'da Zamlı Dolmuş Ücretleri Olay Oldu! Başkentte Dolmuş Ücretleri Kaç Lira? Ankara dolmuş fiyatları 2022 Öğrenci Kaç Tl Oldu?
Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Ocak 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Ocak 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara’da Kar Ve Ayaz Kabus Olacak! Tüm Şehir 6 Gün Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 21 Ocak Hava Durumu mask
Ankara’da Kar Ve Ayaz Kabus Olacak! Tüm Şehir 6 Gün Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 21 Ocak Hava Durumu
Ankara Mamak Pazar Yerleri 2022! Bugün Mamak'da nerede pazar var? İşte Mamak Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Mamak Pazar Yerleri 2022! Bugün Mamak'da nerede pazar var? İşte Mamak Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? 2022 Yılı Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? mask
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? 2022 Yılı Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi?
Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! Ankara’da 6 Gün Kar Yağışı Bekleniyor! İşte 20 Ocak 2022 Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! Ankara’da 6 Gün Kar Yağışı Bekleniyor! İşte 20 Ocak 2022 Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
20 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
20 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dilan Çiçek Deniz Nefesleri Kesti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Instagram'da Yorum Rekoru! Çukur’daki Halinden Eser Yok! “Yok Artık” mask
Dilan Çiçek Deniz Nefesleri Kesti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Instagram'da Yorum Rekoru! Çukur’daki Halinden Eser Yok! “Yok Artık”
Survivor Batuhan’ın Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Öyle Paylaşımları Var Ki, Alev Alev Yanmamak Mümkün Değil! Instagram Sallanıyor! mask
Survivor Batuhan’ın Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Öyle Paylaşımları Var Ki, Alev Alev Yanmamak Mümkün Değil! Instagram Sallanıyor!
Arka Sokaklar Kaç Senedir Oynuyor Merak Uyandırdı? Arka Sokaklar Kaç Yılında Başladı? Arka Sokaklar Kaç Sezon, Kaç Bölüm Oldu? mask
Arka Sokaklar Kaç Senedir Oynuyor Merak Uyandırdı? Arka Sokaklar Kaç Yılında Başladı? Arka Sokaklar Kaç Sezon, Kaç Bölüm Oldu?
Dolandırıcılığa Yatkın Burçlar Hangisidir? İşte Birilerini Ayak Üstü Uyutan O Burçlar… mask
Dolandırıcılığa Yatkın Burçlar Hangisidir? İşte Birilerini Ayak Üstü Uyutan O Burçlar…
Kırmızı Oda Dizisi Şok Eden Final Haberi! Acun Ilıcalı Defterini Kapattı, Yayın Akışı Değişti! Ağızlar Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! mask
Kırmızı Oda Dizisi Şok Eden Final Haberi! Acun Ilıcalı Defterini Kapattı, Yayın Akışı Değişti! Ağızlar Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı!
Sevgilisini Yakın Arkadaşıyla Aldatan Burçlar Hangisidir? İşte İhaneti En yakın Arkadaşla Yaşayan O Burçlar… mask
Sevgilisini Yakın Arkadaşıyla Aldatan Burçlar Hangisidir? İşte İhaneti En yakın Arkadaşla Yaşayan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status