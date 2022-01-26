Masterchef Hasan Jüri Üyesi Oldu! Şampiyon Olamayınca; Acun Ilıcalı’dan Şok Teklif Geldi! O Şef Çekilince, Sözleşme Hazırlandı...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in hayranları deliye dönecek! İddialara göre o şef yarışmadan çekilince; jüri üyesi oldu! Acun Ilıcalı’nın arada olduğu konuşulurken; kararında verildiği gündeme bomba gibi düştü. Masterchef yarışmasından sonra bambaşka bir hayata adım atan yarışmacı Hasan Biltekin, hangi şefin yerine geliyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında 6 ay boyunca yenilmeden çalışmış olan Hasan Biltekin, son ikiye kalmayı başarmıştı. Rakiplerini yemekleriyle eleyen Hasan Biltekin, Eren Kaşıkçı’ya karşı yenik düşmüştü.
Eren Kaşıkçı şampiyon olmuştu ama Hasan Biltekin’le birlikte kupayı kaldırmıştı. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden olan Hasan Biltekin için ise şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Osman - Kupayı birlikte kaldırmak Eren'in büyüklüğü. Hasan da efendi bir kişi. Şampiyon 1 kişi
Meryem - Hasan oğluma çok yaķışır mutlu oldum bu habere az bir puanla kaçırdı nasip diyelim buna inşallah bu beyefendiliğini asaletini hep korur. Bütün çocuklara başarılar..
Nurseli - Hasan iyi bir jüri üyesi olur çok başarılı ve çok efendi bir genç kardeşimiz
Melis - Hasan çok iyi biri jüri olmali
Tahi̇rem Ulker Gökçay - Hasan çok başarılı jüri üyesi olur çünkü hem başarılı hemde çok düzgün bir şef kimsenin hakkını yemez haklı bir şekilde yarışmada çok başarılı olur
Suzan Sardağ - Hasan çok iyi şef olur duruşu efendiligi ile kalpleri fethetti
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.