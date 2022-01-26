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26 Oca 2022 - 21:44

Masterchef Hasan Jüri Üyesi Oldu! Şampiyon Olamayınca; Acun Ilıcalı’dan Şok Teklif Geldi! O Şef Çekilince, Sözleşme Hazırlandı...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in hayranları deliye dönecek! İddialara göre o şef yarışmadan çekilince; jüri üyesi oldu! Acun Ilıcalı’nın arada olduğu konuşulurken; kararında verildiği gündeme bomba gibi düştü. Masterchef yarışmasından sonra bambaşka bir hayata adım atan yarışmacı Hasan Biltekin, hangi şefin yerine geliyor?