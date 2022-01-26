- 26 Oca 2022 - 21:44

Masterchef Hasan Jüri Üyesi Oldu! Şampiyon Olamayınca; Acun Ilıcalı’dan Şok Teklif Geldi! O Şef Çekilince, Sözleşme Hazırlandı...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in hayranları deliye dönecek! İddialara göre o şef yarışmadan çekilince; jüri üyesi oldu! Acun Ilıcalı’nın arada olduğu konuşulurken; kararında verildiği gündeme bomba gibi düştü. Masterchef yarışmasından sonra bambaşka bir hayata adım atan yarışmacı Hasan Biltekin, hangi şefin yerine geliyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında 6 ay boyunca yenilmeden çalışmış olan Hasan Biltekin, son ikiye kalmayı başarmıştı. Rakiplerini yemekleriyle eleyen Hasan Biltekin, Eren Kaşıkçı’ya karşı yenik düşmüştü.

Eren Kaşıkçı şampiyon olmuştu ama Hasan Biltekin’le birlikte kupayı kaldırmıştı. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden olan Hasan Biltekin için ise şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2022 - 21:44 Ankara- Yaşam

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Yorumlar

(6)
06

Osman - Kupayı birlikte kaldırmak Eren'in büyüklüğü. Hasan da efendi bir kişi. Şampiyon 1 kişi

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 25 Ocak 14:50
05

Meryem - Hasan oğluma çok yaķışır mutlu oldum bu habere az bir puanla kaçırdı nasip diyelim buna inşallah bu beyefendiliğini asaletini hep korur. Bütün çocuklara başarılar..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Ocak 02:33
04

Nurseli - Hasan iyi bir jüri üyesi olur çok başarılı ve çok efendi bir genç kardeşimiz

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 24 Ocak 15:32
01

Tahi̇rem Ulker Gökçay - Hasan çok başarılı jüri üyesi olur çünkü hem başarılı hemde çok düzgün bir şef kimsenin hakkını yemez haklı bir şekilde yarışmada çok başarılı olur

Yanıtla . 17Beğen . 1Beğenme 22 Ocak 23:12
02

Suzan Sardağ - @Tahi̇rem Ulker Gökçay 01 nolu yoruma cevabı: Hasan çok iyi şef olur duruşu efendiligi ile kalpleri fethetti

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 23 Ocak 12:20
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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