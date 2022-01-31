Ankara Gece Beyaza Büründü! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 31 Ocak Ankara Hava Durumu

Bir süredir Ankaralıların gözünü kulağını çevirmiş olduğu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden başkentlilere yeni bir uyarı daha geldi. Bugün için kırmızı alarm veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralıları zorlu hava şartlarına karşı uyardı. Öte yandan başkentliler ise, bir süredir merak ile beklediği kar yağışına uğun kavuşup kavuşamayacağını araştırmaya başladı.

Peki, 31 Ocak Ankara hava durumu nasıl olacak? Ankara’da hava bugün nasıl? Ankara’ya kar yağıyor mu? İşte, 31 Ocak Ankara hava durumu…



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