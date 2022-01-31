Ankara Gece Beyaza Büründü! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 31 Ocak Ankara Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden başkentlilere yeni bir uyarı daha geldi. Bugün için kırmızı alarm veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralıları zorlu hava şartlarına karşı uyardı. Sizde Ankara'da tehlike yaratacak yağışla ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir Ankaralıların gözünü kulağını çevirmiş olduğu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden başkentlilere yeni bir uyarı daha geldi. Bugün için kırmızı alarm veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralıları zorlu hava şartlarına karşı uyardı. Öte yandan başkentliler ise, bir süredir merak ile beklediği kar yağışına uğun kavuşup kavuşamayacağını araştırmaya başladı.
Peki, 31 Ocak Ankara hava durumu nasıl olacak? Ankara’da hava bugün nasıl? Ankara’ya kar yağıyor mu? İşte, 31 Ocak Ankara hava durumu…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
31 Oca 2022 - 00:23 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.