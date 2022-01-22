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22 Oca 2022 - 12:07

Alişan’ın Eşi Buse Varol Sanal Linç Kurbanı Oldu! Vücuduna Yaptırdığı Şey Ağızları Açık Bıraktı! “Yok Artık” Sosyal Medya Sallanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan eşi Buse Varol, yaptırmış olduğu dövmeyle şok etkisi yarattı. Sanal linç kurbanı olan başarılı oyuncunun vücuduna yaptırdığı şer akılların yerinden çıkmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Yok artık” yorumunda bulundu. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise gündemi değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…