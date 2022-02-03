Hadise ve Mehmet Dinçerler Krizi! Hayranları Hüngür Hüngür Ağlayacak! Sildi Attı Deniyordu Ama Gerçekler Ortaya Çıktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den Mehmet Dinçerler’e flaş hamle geldi. İki gün önce romantik bir evlenme teklifi aldığını duyuran Hadise, hayranlarının heyecanını artırmıştı. “Bekarlık Kalesi” olarak bilinen Hadise’nin evlilik teklifi alması ise akıllarda şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise evlenme teklifi sonrasında öyle bir şey yaptı ki; hem Instagram onu konuşmaya başladı, hem de akıllar yerinden çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevilerek takip edilen Hadise, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi aldı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla evlilik iddialarını doğrulan güzel şarkıcı, yürekleri yerinden çıkarmıştı. Sahne kıyafetlerinin değiştiği iddia edilen Hadise; Mehmet Dinçerler hamlesiyle ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.