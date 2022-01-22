O Ses Türkiye Şampiyonu İçin Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Masterchef Şampiyonu Delirecek! Paraya Para Demeyeceği Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’nin şampiyonu belli oldu. Acun Ilıcalı ise paraya kıydı ve şampiyon için öyle bir ödül verdi ki, görenler şok oldu. Masterchef şampiyonun bu durumu kıskanacağı ve delireceğine dair yorumlar ise arka arkaya geldi. Paraya para demeyecek olan isim, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hasan Koçak ise şampiyon olarak adını duyurmuştu. Hem tulum çalan hem de şarkısını o sesle söyleyen Hasan Koçak şampiyon oldu! Acun Ilıcalı ise şampiyona öyle bir ödül verdi ki, ağızlar resmen açık kaldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.