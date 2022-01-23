Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Yapımcı Duyurdu, O Ünlü Oyuncu Veda Ediyor… Görenler İsyan Etti!
Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile seyircisini bir hayli üzdü. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ekranlara gelen 78. bölümü ile seyircisini bir hayli etkileyen Kuruluş Osman dizisi, çok sevilen karakterlerinden birine veda etti. İşte veda eden oyuncu ve dizi ile ilgili son gelişmeler...
ATV ekranlarının en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile seyircisini bir hayli üzdü. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ekranlara gelen 78. bölümü ile seyircisini bir hayli etkileyen Kuruluş Osman dizisi, çok sevilen karakterlerinden birine veda etti. Geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddiaların doğruluğunu kanıtlayan bu veda, diziye veda eden ünlü oyuncunun hayranlarını adeta yasa boğdu! Peki, Kuruluş Osman dizisine veda edecek olan isim kim? Kuruluş Osman dizisinde ayrılacak olan oyuncu kim? İşte, detaylar…
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23 Oca 2022 - 11:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.