Survivor Aycan Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Kıpkırmızı, Minicik Kıyafetiyle… “Yangın Gibi Kadın!” Görenler Delirdi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Aycan Yanaç, sosyal medyada bambaşka birisi oldu! Kıpkırmızı, minicik elbisesiyle akılları başlardan alan güzel isim, “Yangın gibi kadın” yorumlarını aldı. Görenleri delirten Aycan Yanaç, bir kez daha şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star kadrosunda bulunan Aycan Yanaç, Survivor 2020 yılında ise psikolojisinin çökmesiyle birlikte yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Bu yıl şampiyon olmak için yeniden Survivor yarışmasına katılan Aycan Yanaç, hayatının köşesini döndü! Survivor yarışmasıyla birlikte hayatı değişen Aycan Yanaç’ın sosyal medya paylaşımları ise cayır cayır yaktı. İşte Survivor Aycan Yanaç’tan gelen o şok paylaşım…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.