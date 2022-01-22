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22 Oca 2022 - 13:26

Survivor Aycan Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Kıpkırmızı, Minicik Kıyafetiyle… “Yangın Gibi Kadın!” Görenler Delirdi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Aycan Yanaç, sosyal medyada bambaşka birisi oldu! Kıpkırmızı, minicik elbisesiyle akılları başlardan alan güzel isim, “Yangın gibi kadın” yorumlarını aldı. Görenleri delirten Aycan Yanaç, bir kez daha şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…