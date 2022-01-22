Safa Sarı’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Safa Sarı Kimdir, Aslen Nerelidir? Safa Sarı Hangi Dizilerde Oynadı?
Yaptığı ses taklitleri ve oyunculuk performansıyla ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelmiş olan Safa Sarı, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacağını duyurdu. Güzel sesiyle ve taklitleriyle seyircisine güzel bir cumartesi akşamı yaşatacak olan Safa Sarı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yaptığı ses taklitleri ve oyunculuk performansıyla ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelmiş olan Safa Sarı, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacağını duyurdu. Güzel sesiyle ve taklitleriyle seyircisine güzel bir cumartesi akşamı yaşatacak olan Safa Sarı, bu gelişmenin ardından televizyon izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Safa Sarı’nın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırtan detaylardan biri oldu! Peki, Safa Sarı kimdir, aslen nerelidir? Safa Sarı hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
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22 Oca 2022 - 13:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.