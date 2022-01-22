- 22 Oca 2022 - 13:49 G: 22 Oca 2022 - 13:52

Safa Sarı’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Safa Sarı Kimdir, Aslen Nerelidir? Safa Sarı Hangi Dizilerde Oynadı?

Yaptığı ses taklitleri ve oyunculuk performansıyla ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelmiş olan Safa Sarı, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacağını duyurdu. Güzel sesiyle ve taklitleriyle seyircisine güzel bir cumartesi akşamı yaşatacak olan Safa Sarı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yaptığı ses taklitleri ve oyunculuk performansıyla ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelmiş olan Safa Sarı, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacağını duyurdu. Güzel sesiyle ve taklitleriyle seyircisine güzel bir cumartesi akşamı yaşatacak olan Safa Sarı, bu gelişmenin ardından televizyon izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Safa Sarı’nın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırtan detaylardan biri oldu! Peki, Safa Sarı kimdir, aslen nerelidir? Safa Sarı hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

22 Oca 2022 - 13:49 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Safa Sarı’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Safa Sarı Kimdir, Aslen Nerelidir? Safa Sarı Hangi Dizilerde Oynadı? mask
Safa Sarı’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Safa Sarı Kimdir, Aslen Nerelidir? Safa Sarı Hangi Dizilerde Oynadı?
Survivor Aycan Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Kıpkırmızı, Minicik Kıyafetiyle… “Yangın Gibi Kadın!” Görenler Delirdi! mask
Survivor Aycan Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Kıpkırmızı, Minicik Kıyafetiyle… “Yangın Gibi Kadın!” Görenler Delirdi!
Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncu Veda Ediyor… Görenler Şokta mask
Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncu Veda Ediyor… Görenler Şokta
O Ses Türkiye Şampiyonu İçin Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Masterchef Şampiyonu Delirecek! Paraya Para Demeyeceği Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
O Ses Türkiye Şampiyonu İçin Acun Ilıcalı Paraya Kıydı! Masterchef Şampiyonu Delirecek! Paraya Para Demeyeceği Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Hangi Burç Evlense Boşanır? İşte Nafaka Ödemeye Mahkum Burçlar… mask
Hangi Burç Evlense Boşanır? İşte Nafaka Ödemeye Mahkum Burçlar…
Hangi Burç Çınar Ağacı Gibidir? İşte En Sert Fırtınada Bile Yıkılmayan O Burçlar… mask
Hangi Burç Çınar Ağacı Gibidir? İşte En Sert Fırtınada Bile Yıkılmayan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status