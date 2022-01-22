Safa Sarı’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Safa Sarı Kimdir, Aslen Nerelidir? Safa Sarı Hangi Dizilerde Oynadı?

Yaptığı ses taklitleri ve oyunculuk performansıyla ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelmiş olan Safa Sarı, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacağını duyurdu. Güzel sesiyle ve taklitleriyle seyircisine güzel bir cumartesi akşamı yaşatacak olan Safa Sarı, bu gelişmenin ardından televizyon izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Ünlü oyuncu Safa Sarı’nın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırtan detaylardan biri oldu! Peki, Safa Sarı kimdir, aslen nerelidir? Safa Sarı hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…



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