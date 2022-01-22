- 22 Oca 2022 - 13:56 G: 22 Oca 2022 - 14:01

Çok Güzel Hareketler’in Yakışıklısı Metin Pıhlıs’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Gamzenur Ergun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Eser Yenenler’in sunumu, Yılmaz Erdoğan’ın direktörlüğünde ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli komedi programının dikkat çeken isimlerinden biri de Metin Pıhlıs oldu. Sizde sevilen oyuncu Metin Pıhlıs ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli program, ikinci sezonuna başladı. Yazdığı skeçler ile Türkiye’ye nadide kalemler ve tiyatro sanatçıları kazandıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli komedi programı, ikince kuşak tiyatrocularıyla seyircisinin karşısına çıkmaya bu sezon da devam etti. Eser Yenenler’in sunumu, Yılmaz Erdoğan’ın direktörlüğünde ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli komedi programının dikkat çeken isimlerinden biri de Metin Pıhlıs oldu! Peki, Metin Pıhlıs kaç yaşında? Metin Pıhlıs kimdir, aslen nereli? Metin Pıhlıs evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…


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22 Oca 2022 - 13:56 - Magazin

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Çok Güzel Hareketler’in Yakışıklısı Metin Pıhlıs’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Gamzenur Ergun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
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