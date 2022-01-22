Çok Güzel Hareketler’in Yakışıklısı Metin Pıhlıs’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Gamzenur Ergun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli program, ikinci sezonuna başladı. Yazdığı skeçler ile Türkiye’ye nadide kalemler ve tiyatro sanatçıları kazandıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli komedi programı, ikince kuşak tiyatrocularıyla seyircisinin karşısına çıkmaya bu sezon da devam etti. Eser Yenenler’in sunumu, Yılmaz Erdoğan’ın direktörlüğünde ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli komedi programının dikkat çeken isimlerinden biri de Metin Pıhlıs oldu! Peki, Metin Pıhlıs kaç yaşında? Metin Pıhlıs kimdir, aslen nereli? Metin Pıhlıs evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…



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