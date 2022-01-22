Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Öyle Bir Şekilde Geliyor Ki; Milyonlar "İyi Ki Ayrılmış" Diyecek! Buram Buram Tarih Kokuyor... İşte Yeni Hali!

Üç sezon boyunca ATV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova isimli dizide başrol olan Murat Ünalmış, geçtiğimiz sezonun sonunda yaşadığı bir tatsızlık nedeniyle diziden ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından hayranlarını bir hayli üzen Murat Ünalmış, bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Kendisine gelen projeleri değerlendirdiği öğrenilen Murat Ünalmış’ın yeni projesi nihayet belli oldu! Peki, Murat Ünalmış’ın yeni projesi ne? Murat Ünalmış hangi dizi veya filmde oynayacak? İşte, detaylar…