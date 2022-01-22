Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Öyle Bir Şekilde Geliyor Ki; Milyonlar "İyi Ki Ayrılmış" Diyecek! Buram Buram Tarih Kokuyor... İşte Yeni Hali!
Bir Zamanlar Çukurova isimli dizide başrol olan Murat Ünalmış, geçtiğimiz sezonun sonunda yaşadığı bir tatsızlık nedeniyle diziden ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından hayranlarını bir hayli üzen Murat Ünalmış ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Üç sezon boyunca ATV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova isimli dizide başrol olan Murat Ünalmış, geçtiğimiz sezonun sonunda yaşadığı bir tatsızlık nedeniyle diziden ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından hayranlarını bir hayli üzen Murat Ünalmış, bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Kendisine gelen projeleri değerlendirdiği öğrenilen Murat Ünalmış’ın yeni projesi nihayet belli oldu! Peki, Murat Ünalmış’ın yeni projesi ne? Murat Ünalmış hangi dizi veya filmde oynayacak? İşte, detaylar…
22 Oca 2022 - 14:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.