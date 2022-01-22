İbrahim Tatlıses’in Oğlundan Ağlatan Paylaşım! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Son Durumu…

İbrahim Tatlıses’in ilk eşi olan Adalet Sarı’dan ola Ahmet Tatlı, geçtiğimiz günlerde beyninde oluşan tümörden dolayı ameliyata alınmıştı. Adalet Sarı oğlu için paylaşım yapmıştı ama bir küs bir barışık olduğu Tatlıses konu hakkında bir şey dememişti. Peki, Ahmet Tatlı’nın son durumu ne?

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