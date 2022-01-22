İbrahim Tatlıses’in Oğlundan Ağlatan Paylaşım! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Son Durumu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı’dan ağlatan bir paylaşım geldi. Apar topar hastaneye kaldırılarak beyin ameliyatı olan isim, durumunun iyiye gittiğini açıklayarak hayranlarını sevinçten hüngür hüngür ağlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
İbrahim Tatlıses’in ilk eşi olan Adalet Sarı’dan ola Ahmet Tatlı, geçtiğimiz günlerde beyninde oluşan tümörden dolayı ameliyata alınmıştı. Adalet Sarı oğlu için paylaşım yapmıştı ama bir küs bir barışık olduğu Tatlıses konu hakkında bir şey dememişti. Peki, Ahmet Tatlı’nın son durumu ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.