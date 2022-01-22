- 22 Oca 2022 - 14:03 G: 22 Oca 2022 - 14:08

Emekliler İçin Flaş Duyuru: Teb 2.750 TL, İNG 2500 TL, Akbank 2500 TL Ve İş Bankası 2000 TL Veriyor… Geri Ödemesiz, Başvuran Alıyor…

Kendilerine verilen zammın ardından bankada alacakları promosyonların da artacağını öğrenen emekliler, rahat bir nefes alabilmek için harekete geçti. Öte yandan TEB bankasından İş Bankası’na kadar pek çok banka 2022 yılında emeklilere vereceği promosyonda zamma gitti! İşte emeklilere can suyu olan promosyonların banka banka detayları...

2022 emekli ve memur zam oranlarının belli olmasının ardından alabilecekleri promosyonları merak eden emekliler, gözünü kulağını bankalara çevirdi. Kendilerine verilen zammın ardından bankada alacakları promosyonların da artacağını öğrenen emekliler, rahat bir nefes alabilmek için harekete geçti. Öte yandan TEB bankasından İş Bankası’na kadar pek çok banka 2022 yılında emeklilere vereceği promosyonda zamma gitti! Peki, hangi banka emekliye kaç TL promosyon veriyor? 2022 emekli aylığı taşıma banka promosyonu ne kadar? İşte, detaylar…

22 Oca 2022 - 14:03 - Gündem

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Emekliler İçin Flaş Duyuru: Teb 2.750 TL, İNG 2500 TL, Akbank 2500 TL Ve İş Bankası 2000 TL Veriyor… Geri Ödemesiz, Başvuran Alıyor… mask
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