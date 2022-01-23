Kırmızı Oda Dizisinde Delikanlı Sadi Müjdeyi Verdi Dönüyor! Acun Ilıcalı İnadını Sonunda Kırdı! Anlaşmalar İmzalandı, Kadro Genişledi!
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’ya öyle bir isim geliyor ki, yer yerinden oynayacak! Dizide Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya ile yeniden anlaşıldı! Acun Ilıcalı ile kavga eden ikili, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Diziden apar topar çıkarılan Erkan Petekkaya ile anlaşmalar yeniden imzalandı ve kadro genişledi. Peki, Delikanlı Sadi diziye ne zaman gelecek?
Başrollerinde Türkiye’nin en sevilen oyuncularından biri olan Binnur Kaya’nın bulunduğu Kırmızı Oda dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin beklenilen reytingleri vermemesi üzerine Acun Ilıcalı kısa bir ara vermişti. O Ses Türkiye’nin yılbaşı bölümünde Kırmızı Oda dizisiyle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı sonunda inadını kırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.