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23 Oca 2022 - 11:19

Kırmızı Oda Dizisinde Delikanlı Sadi Müjdeyi Verdi Dönüyor! Acun Ilıcalı İnadını Sonunda Kırdı! Anlaşmalar İmzalandı, Kadro Genişledi!

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda’ya öyle bir isim geliyor ki, yer yerinden oynayacak! Dizide Delikanlı Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya ile yeniden anlaşıldı! Acun Ilıcalı ile kavga eden ikili, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Diziden apar topar çıkarılan Erkan Petekkaya ile anlaşmalar yeniden imzalandı ve kadro genişledi. Peki, Delikanlı Sadi diziye ne zaman gelecek?