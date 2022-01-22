Aziz Dizisinde Büyük Sır Çözülüyor! Aziz Galip Payidar'ın Peşine Düştü! Aziz Dizisinden Şok Eden Final... Ahmet Mümtaz Taylan Diziden...

Televizyon ekranlarının yeni dönem dizilerinden biri olan Aziz dizisi, bu sezon Show TV ekranlarındaki macerasına bir hayli iddialı başladı. İlk bölümünden bu yana reytinglerin zirvesini zorlayan Aziz dizisi, ekranlara gelen son bölümüyle herkesi bir kez daha ekran başına kilitledi.

Şimdilerde acıklı final sahnesi ile gündemlerde bir türlü düşmeyen Aziz dizisinden Galip Payidar’a hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan’ın diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı! Peki, Galip Payidar ölüyor mu? Ahmet Mümtaz Taylan Aziz dizisinden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…