Arka Sokaklar Kaç Senedir Oynuyor Merak Uyandırdı? Arka Sokaklar Kaç Yılında Başladı? Arka Sokaklar Kaç Sezon, Kaç Bölüm Oldu?

Her sezonuyla yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerin zirvesini kimselere bırakmayan Arka Sokaklar dizisi, bu seneki bölümleriyle de bir hayli ilgi gören yapımlardan biri olmayı başardı. Macera dolu konusu ve nefes kesen aksiyonlarıyla seyircisini ekran başına adeta kilitleyen Arka Sokaklar dizisinin ekranların en uzun soluklu haftalık dizisi unvanını elde etmesinden bu yana ise, dizinin seyircisi Arka Sokaklar’ın ne zamandan beri yayınlandığını merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar kaç senedir oynuyor? Arka Sokaklar kaç yılında başladı? Arka Sokaklar kaç sezon, kaç bölüm oldu? İşte, detaylar…



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