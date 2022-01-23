Arka Sokaklar Kaç Senedir Oynuyor Merak Uyandırdı? Arka Sokaklar Kaç Yılında Başladı? Arka Sokaklar Kaç Sezon, Kaç Bölüm Oldu?
Arka Sokaklar dizisi, bu seneki bölümleriyle de bir hayli ilgi gören yapımlardan biri olmayı başardı. Macera dolu konusu ve nefes kesen aksiyonlarıyla seyircisini ekran başına adeta kilitleyen Arka Sokaklar dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Her sezonuyla yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerin zirvesini kimselere bırakmayan Arka Sokaklar dizisi, bu seneki bölümleriyle de bir hayli ilgi gören yapımlardan biri olmayı başardı. Macera dolu konusu ve nefes kesen aksiyonlarıyla seyircisini ekran başına adeta kilitleyen Arka Sokaklar dizisinin ekranların en uzun soluklu haftalık dizisi unvanını elde etmesinden bu yana ise, dizinin seyircisi Arka Sokaklar’ın ne zamandan beri yayınlandığını merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar kaç senedir oynuyor? Arka Sokaklar kaç yılında başladı? Arka Sokaklar kaç sezon, kaç bölüm oldu? İşte, detaylar…
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23 Oca 2022 - 11:21 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.