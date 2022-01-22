Kırmızı Oda Dizisi Şok Eden Final Haberi! Acun Ilıcalı Defterini Kapattı, Yayın Akışı Değişti! Ağızlar Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı!

TV8 ekranların şu sıralar tek dizisi olan Kırmızı Oda dizisi, çıktığı yılbaşı molasından bir türlü geri dönemedi. Uzunca süredir ekranlarda olmayan Kırmızı Oda dizisinin biteceği yönündeki iddialar ise, dizinin sadık seyirci kitlesini adeta öfkeden deliye döndürdü. Soluğu sosyal medya hesabında alan Kırmızı Oda severler, dizinin bitip bitmediği hakkında bilgi almak isterken, konuyla ilgili açıklamayı Acun Ilıcalı’dan aldı. Peki, Kırmızı Oda dizisi final mi yaptı? Kırmızı Oda dizisi bitti mi? Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…