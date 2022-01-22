Kırmızı Oda Dizisi Şok Eden Final Haberi! Acun Ilıcalı Defterini Kapattı, Yayın Akışı Değişti! Ağızlar Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı!
Uzunca süredir ekranlarda olmayan Kırmızı Oda dizisinin biteceği yönündeki iddialar ise, dizinin sadık seyirci kitlesini adeta öfkeden deliye döndürdü. Soluğu sosyal medya hesabında alan Kırmızı Oda severlerine, dizi akıbeti ile ilgili dikkat çeken detaylar haberimizde...
TV8 ekranların şu sıralar tek dizisi olan Kırmızı Oda dizisi, çıktığı yılbaşı molasından bir türlü geri dönemedi. Uzunca süredir ekranlarda olmayan Kırmızı Oda dizisinin biteceği yönündeki iddialar ise, dizinin sadık seyirci kitlesini adeta öfkeden deliye döndürdü. Soluğu sosyal medya hesabında alan Kırmızı Oda severler, dizinin bitip bitmediği hakkında bilgi almak isterken, konuyla ilgili açıklamayı Acun Ilıcalı’dan aldı. Peki, Kırmızı Oda dizisi final mi yaptı? Kırmızı Oda dizisi bitti mi? Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…
22 Oca 2022 - 18:14 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.