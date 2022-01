Anasayfa/

22 Oca 2022 - 18:15

Survivor Kardeşi Kardeşe Kırdırdı! Acun Ilıcalı Öyle Bir Gaz Verdi Ki… Birbirlerine Girdiler; Tokat Gibi Çarptılar!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor bu yıl All Star olarak ekranlara gelmeye başladı. Geçtiğimiz senelerden ve All Star dönemlerinden daha sert geçen Survivor All Star yarışmasında iki kardeşin karşı karşıya gelmesi ise “Kardeşi kardeşe kırdırdı” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Acun Ilıcalı öyle bir hamlede bulundu ki, görenler delirdi! Durum karşısında seyirciler ise “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu. İşte Intagram’ı ayağa kaldıran o olay!