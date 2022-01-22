Survivor Kardeşi Kardeşe Kırdırdı! Acun Ilıcalı Öyle Bir Gaz Verdi Ki… Birbirlerine Girdiler; Tokat Gibi Çarptılar!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor bu yıl All Star olarak ekranlara gelmeye başladı. Geçtiğimiz senelerden ve All Star dönemlerinden daha sert geçen Survivor All Star yarışmasında iki kardeşin karşı karşıya gelmesi ise “Kardeşi kardeşe kırdırdı” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Acun Ilıcalı öyle bir hamlede bulundu ki, görenler delirdi! Durum karşısında seyirciler ise “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu. İşte Intagram’ı ayağa kaldıran o olay!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışması tüm heyecanlıyla başladı. Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümüyle seyircileri ekranlara kilitleyen yarışmada ise eleme adayları tamamen ortaya çıkmıştı. Hikmet, Gizem, Birsen ve Sercan arasından elenen isim ise Gizem olmuştu. Gizem’in vedasının ardından 4 yarışmacı ise kadroya resmen dahil oldu! Tüm bunların yanında iki kardeşin birbirine girdiği anlar ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.