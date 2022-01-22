Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Aşkı Yeniden Alevlendi! Kriz Fırsatları Oldu, Öyle Bir Anda Koştu Ki… Afetti...

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinden hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya’nın başına gelen talihsiz olay için yeniden bir araya gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çifti, şimdilerde barıştıkları yönündeki dedikodular ile gündemlerdeki yerini almaya başladı. İlişkilerinin son durumu büyük bir merak ile takip edilen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinden beklenen açıklama ise, nihayet geldi! Peki, Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı yeniden mi başladı? Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen başladı mı? İşte, detaylar…



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