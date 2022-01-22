Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Aşkı Yeniden Alevlendi! Kriz Fırsatları Oldu, Öyle Bir Anda Koştu Ki… Afetti...
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinden hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya’nın başına gelen talihsiz olay için yeniden bir araya gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çifti ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir ayrılık haberleriyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinden hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya’nın başına gelen talihsiz olay için yeniden bir araya gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çifti, şimdilerde barıştıkları yönündeki dedikodular ile gündemlerdeki yerini almaya başladı. İlişkilerinin son durumu büyük bir merak ile takip edilen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinden beklenen açıklama ise, nihayet geldi! Peki, Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı yeniden mi başladı? Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen başladı mı? İşte, detaylar…
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22 Oca 2022 - 18:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.