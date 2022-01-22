Sevgilisini Yakın Arkadaşıyla Aldatan Burçlar Hangisidir? İşte İhaneti En yakın Arkadaşla Yaşayan O Burçlar…
Her burcun inanılmaz derecede sadık ve dürüst olduğunu iddia etmek elbette hayalperestlikten çok öteye geçemiyor. Her insan gibi burçların da sadakate karşı bakış açısı birbirine göre farklılık gösterebiliyor. Sizde sevgilisinin yakın arkadaşı ile sevgisini aldatan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun inanılmaz derecede sadık ve dürüst olduğunu iddia etmek elbette hayalperestlikten çok öteye geçemiyor. Her insan gibi burçların da sadakate karşı bakış açısı birbirine göre farklılık gösterebiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları ölseler sevgililerine ihanet etmezken; bazı burcun insanları sevgililerini sevgililerinin yakın arkadaşlarıyla bile aldatabiliyor. Öte yandan adeta ihanetin merkezi haline gelmiş olan o burçlara bakmadan bir ilişkiye başlamamakta fayda bulunuyor! Peki, hangi burç sevgilisinin yakın arkadaşıyla sevgilisini aldatır? İşte ihanetin merkezi olan burçlar…
22 Oca 2022 - 18:19 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.