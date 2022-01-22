Dolandırıcılığa Yatkın Burçlar Hangisidir? İşte Birilerini Ayak Üstü Uyutan O Burçlar…

Bir burcun dolandırıcı olduğunu söylemek elbette saçma oluyor. Ancak hangi burcun dolandırıcılık yapabileceğini söylemek burçların belirgin özellikleri göz önüne alındığında oldukça yerinde bir tahmin oluyor. Bazı burcun insanları bu konuda çevrelerine inanılmaz derecede güven veren insanlar olsa da bazı burcun insanlarının var olan karakteristik özellikleri onların ağızlarıyla kuş tutsa da güvenilmez kişiler olmasını sağlıyor. Elbette o burçların sıkıştığında dolandırıcılığa bile başvuracak olması da kaçınılmaz görünüyor! Peki, hangi burç dolandırıcı olabilir? İşte birilerini ayak üstü uyutan burçlar…



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