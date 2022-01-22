Dolandırıcılığa Yatkın Burçlar Hangisidir? İşte Birilerini Ayak Üstü Uyutan O Burçlar…
Bir burcun dolandırıcı olduğunu söylemek elbette saçma oluyor. Ancak hangi burcun dolandırıcılık yapabileceğini söylemek burçların belirgin özellikleri göz önüne alındığında oldukça yerinde bir tahmin oluyor. Sizde Dolandırıcı olma ihtimali yüksek olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir burcun dolandırıcı olduğunu söylemek elbette saçma oluyor. Ancak hangi burcun dolandırıcılık yapabileceğini söylemek burçların belirgin özellikleri göz önüne alındığında oldukça yerinde bir tahmin oluyor. Bazı burcun insanları bu konuda çevrelerine inanılmaz derecede güven veren insanlar olsa da bazı burcun insanlarının var olan karakteristik özellikleri onların ağızlarıyla kuş tutsa da güvenilmez kişiler olmasını sağlıyor. Elbette o burçların sıkıştığında dolandırıcılığa bile başvuracak olması da kaçınılmaz görünüyor! Peki, hangi burç dolandırıcı olabilir? İşte birilerini ayak üstü uyutan burçlar…
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22 Oca 2022 - 18:25 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.