İlişkisini Ani Bitiren Burçlar Hangisidir? İşte SMS Mesajı İle Aşkını Sonlandıran O Burçlar…
Söz konusu ayrılıklar olduğunda ise, burçların gerçek yüzü ortaya çıkıveriyor! Bazı burçlar ayrılıklardan sonra bile arkadaş kalabilirken; bazı burçlar tek bir mesaj ile ilişkisine son verip, önüne bakıyor. Sizde ayrılık yöntemi olarak mesajı tercih eden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı ne yazık ki karşısındaki kişiye değer vermiyor. İlişkilerin başlangıcında olduğu gibi ilişkilerinin bitişinde de etkili olan burçlar, kişilerin nasıl davranacağını doğrudan etkileyen faktörlerden biri oluyor. Söz konusu ayrılıklar olduğunda ise, burçların gerçek yüzü ortaya çıkıveriyor!
Bazı burçlar ayrılıklardan sonra bile arkadaş kalabilirken; bazı burçlar tek bir mesaj ile ilişkisine son verip, önüne bakıyor. Zodyak kuşağının o kırıcı insanlarını görenler ise, şaşkınlığını bir türlü gizleyemiyor! Peki, hangi burç sevgilisiyle mesajdan ayrılır? İşte son bir kez sarılmak bile istemeyen burçlar…
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25 Oca 2022 - 11:53 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.