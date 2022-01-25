İlişkisini Ani Bitiren Burçlar Hangisidir? İşte SMS Mesajı İle Aşkını Sonlandıran O Burçlar…

Her burcun insanı ne yazık ki karşısındaki kişiye değer vermiyor. İlişkilerin başlangıcında olduğu gibi ilişkilerinin bitişinde de etkili olan burçlar, kişilerin nasıl davranacağını doğrudan etkileyen faktörlerden biri oluyor. Söz konusu ayrılıklar olduğunda ise, burçların gerçek yüzü ortaya çıkıveriyor!

Bazı burçlar ayrılıklardan sonra bile arkadaş kalabilirken; bazı burçlar tek bir mesaj ile ilişkisine son verip, önüne bakıyor. Zodyak kuşağının o kırıcı insanlarını görenler ise, şaşkınlığını bir türlü gizleyemiyor! Peki, hangi burç sevgilisiyle mesajdan ayrılır? İşte son bir kez sarılmak bile istemeyen burçlar…



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