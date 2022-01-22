Çok Sevse Bile Affı Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Hata Kabul Etmeyen O Burçlar…
Aşkın sırrı da neden bu kadar özel hissettirdiği hala bir sır olarak günümüzdeki önemini korumaya devam ediyor. Ama söz konusu aşk olduğunda her burcun insanı birbirinden farklı şekilde davranabiliyor. Sizde çok sevmesine rağmen tercihini gitmekten yana kullanan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Aşkın sırrı da neden bu kadar özel hissettirdiği hala bir sır olarak günümüzdeki önemini korumaya devam ediyor. Ama söz konusu aşk olduğunda her burcun insanı birbirinden farklı şekilde davranabiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları son derece tavizkar ve fedakar iken; bazı burcun insanları çok sevse dahi hata kabul etmiyor. İlişkilerinde her daim mükemmelliği arayan o burcun insanlarını görenler ise, hayretle bakakalıyor! Peki, hangi burç çok sevse bile gider? İşte hata kabul etmeyen burçlar…
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22 Oca 2022 - 18:27 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.