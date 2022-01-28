Survivor’da Diskalifiye Kararları Tek Tek Açıklandı! Olay Unutulmadı; Acun Ilıcalı Hesaplarını Gördü, Afetmedi! “Güle Güle!”
Tv8 ekranlarının sevilerek takip edilen Survivor yarışmasında diskalifiye kararları tek tek çıktı. O olay asla unutulmadı ve Acun Ilıcalı hemen hesaplarını görüp kapattı. Ağızları açık bırakan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise diskalifiye kararı çıkan isimler hakkında; “Güle Güle” yorumlarında bulundu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü ise Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Hikmet, Sercan, Birsen ve Gizem arasında elenen isim ise Gizem olmuştu. Adada sadece 1 hafta kalan isim yarışmadan elendikten hemen sonra ise yedeklerin geleceği açıklanmıştı. Nisa, Yunus Emre, Ayşıl ve Parviz oyun alanında görülmüştü. Akılları yerinden eden dörtlünün görülmesiyle birlikte kavgalar ve kaoslarda patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.