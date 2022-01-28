Survivor’da Diskalifiye Kararları Tek Tek Çıktı! O Olay Unutulmadı; Acun Ilıcalı Hesaplarını Şimdi Gördü! “Güle Güle!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü ise Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Hikmet, Sercan, Birsen ve Gizem arasında elenen isim ise Gizem olmuştu. Adada sadece 1 hafta kalan isim yarışmadan elendikten hemen sonra ise yedeklerin geleceği açıklanmıştı. Nisa, Yunus Emre, Ayşıl ve Parviz oyun alanında görülmüştü. Akılları yerinden eden dörtlünün görülmesiyle birlikte kavgalar ve kaoslarda patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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