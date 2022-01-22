Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Fizik Şov! İçine Hiçbir Şey Giymedi! Transparan Kıyafetiyle Şok Etti…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Züleyha’dan fizik şov geldi. İnce beliyle bir bakanı bir daha baktıran Hilal Altınbilek, kasık ve göğüs dekoltesiyle görenleri mest etti. İç çamaşırı giymeden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesen Hilal Altınbilek ise “Yandık be” yorumlarını aldı! İşte Hilal Altınbilek’ten gelen alev alev yakıcı pozlar…
Başrollerinde Furkan Palalı, Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yıllardır Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, rol arkadaşı İbrahim Çelikkol’la birlikte kamera karşısına geçti. Güzelliğini transparan kıyafetleriyle gösteren isim, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.