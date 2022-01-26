- 26 Oca 2022 - 22:28

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Fizik Şov! Üstüne Hiçbir Şey Giymedi! Transparan Kıyafetiyle Şok Etti…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Züleyha’dan fizik şov geldi. İnce beliyle bir bakanı bir daha baktıran Hilal Altınbilek, kasık ve göğüs dekoltesiyle görenleri mest etti. İç çamaşırı giymeden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesen Hilal Altınbilek ise “Yandık be” yorumlarını aldı! İşte Hilal Altınbilek’ten gelen alev alev yakıcı pozlar…

Başrollerinde Furkan Palalı, Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yıllardır Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, rol arkadaşı İbrahim Çelikkol’la birlikte kamera karşısına geçti. Güzelliğini transparan kıyafetleriyle gösteren isim, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

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