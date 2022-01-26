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26 Oca 2022 - 22:28

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Fizik Şov! Üstüne Hiçbir Şey Giymedi! Transparan Kıyafetiyle Şok Etti…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Züleyha’dan fizik şov geldi. İnce beliyle bir bakanı bir daha baktıran Hilal Altınbilek, kasık ve göğüs dekoltesiyle görenleri mest etti. İç çamaşırı giymeden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesen Hilal Altınbilek ise “Yandık be” yorumlarını aldı! İşte Hilal Altınbilek’ten gelen alev alev yakıcı pozlar…