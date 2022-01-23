Survivor Batuhan’ın Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Öyle Paylaşımları Var Ki, Alev Alev Yanmamak Mümkün Değil! Instagram Sallanıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022’de yer alan Batuhan Karacakaya; hem duruşuyla, hem de performansıyla akılları yerinden alıyordu. Survivor 2020 yılında Aleyna Kalaycıoğlu’yla aşk iddialarına karışan başarılı isim, yarışma sonrasında sevgili olmadığını duyurmuştu. Bunun yanında yaz sezonunda ise Aleyna Çalışkan’la sarmaş dolaş gözükmüş ama adına çıkan aşk iddialarını yine reddetmişti. Peki, Batuhan Karacakaya’nın kardeşi kimdir?

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