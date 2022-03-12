- 12 Mar 2022 - 00:53

Survivor Batuhan’ın Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Öyle Paylaşımları Var Ki, Beğeni Butonu Çöktü! Instagram Sallanıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya’nın kardeşini görenler Şaştı kaldı! Sosyal medya hesabından güzelliğini sergileyen Batuhan Karacakaya’nın kardeşi Melisa Karacakaya, alev alev yaktı! Instagram’ı sallayan Melisa Karacakaya, hayranlarından ise tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022’de yer alan Batuhan Karacakaya; hem duruşuyla, hem de performansıyla akılları yerinden alıyordu. Survivor 2020 yılında Aleyna Kalaycıoğlu’yla aşk iddialarına karışan başarılı isim, yarışma sonrasında sevgili olmadığını duyurmuştu. Bunun yanında yaz sezonunda ise Aleyna Çalışkan’la sarmaş dolaş gözükmüş ama adına çıkan aşk iddialarını yine reddetmişti. Peki, Batuhan Karacakaya’nın kardeşi kimdir?

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12 Mar 2022 - 00:53 Ankara- Yaşam

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