- 22 Oca 2022 - 18:25 G: 22 Oca 2022 - 18:34

Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Gönderme! Acun Ilıcalı Devrede, Sözleri Olay Yarattı! Canlı Yayın Birbirine Girdi! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’de Oğuzhan Koç’un halleri gözlerden kaçmayınca; ortalık karıştı. Canlı yayında Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e şok bir gönderme geldi! Acun Ilıcalı ve Ebru Gündeş’in araya girdiği ve sözleriyle gönderme yaptığı Demet Özdemir’e skandal sözlere vermesi gündeme bomba gibi düştü. Canlı yayın birbirine girerken; Oğuzhan Koç’un gözlerinin dolu dolu olması da ayrı bir şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye’nin dün akşam ekranlara son bölümü gelmişti. Şampiyon olmasına rağmen gözleri dolu dolu olan Oğuzhan Koç’un moralsiz bir hafta yaşadığı da gözlerden kaçmamıştı. Bu durumu fark eden isimler ise şok sorularda bulundu ve Oğuzhan Koç, öyle bir açıklama yaptı ki…

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22 Oca 2022 - 18:25 Ankara- Yaşam

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