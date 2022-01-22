Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Oca 2022 - 18:25

Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Gönderme! Acun Ilıcalı Devrede, Sözleri Olay Yarattı! Canlı Yayın Birbirine Girdi! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’de Oğuzhan Koç’un halleri gözlerden kaçmayınca; ortalık karıştı. Canlı yayında Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e şok bir gönderme geldi! Acun Ilıcalı ve Ebru Gündeş’in araya girdiği ve sözleriyle gönderme yaptığı Demet Özdemir’e skandal sözlere vermesi gündeme bomba gibi düştü. Canlı yayın birbirine girerken; Oğuzhan Koç’un gözlerinin dolu dolu olması da ayrı bir şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…