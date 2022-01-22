Masterchef Dilara Başaran’dan Fizik Şov! Kilolu Diyenlere Resti Çekti, Açıldı Saçıldı! “Sana Güzel Diyene Kör Maaşı Bağlarım”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran Dilara Başaran, son beşe kadar yükselmişti. Yaptığı yemeklerle ve performansıyla akıllara kazınan Dilara Başaran, Sergen Özen’le olan yakınlığından dolayı aşk iddialarına sık sık karışmıştı. Şimdi ise göğüs dekolteli paylaşımıyla ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte Dilara Başaran’dan gelen o şok edici poz!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!