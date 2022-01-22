- 22 Oca 2022 - 18:48 G: 22 Oca 2022 - 18:52

Masterchef Dilara Başaran’dan Fizik Şov! Kilolu Diyenlere Resti Çekti, Açıldı Saçıldı! “Sana Güzel Diyene Kör Maaşı Bağlarım”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran, gündeme bomba gibi düştü. Fizik şov yapan Dilara Başaran, kilolu diyenlere resti çekti. Açılıp saçılan Dilara Başaran’a ise “Sana güzel diyene kör maaşı bağlarım” yorumunda bulunması gündemin konusu oldu! İşte Dilara Başaran’dan gelen o şok edici paylaşım…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran Dilara Başaran, son beşe kadar yükselmişti. Yaptığı yemeklerle ve performansıyla akıllara kazınan Dilara Başaran, Sergen Özen’le olan yakınlığından dolayı aşk iddialarına sık sık karışmıştı. Şimdi ise göğüs dekolteli paylaşımıyla ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte Dilara Başaran’dan gelen o şok edici poz!

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22 Oca 2022 - 18:48 Ankara- Yaşam

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