- 22 Oca 2022 - 19:09 G: 22 Oca 2022 - 19:11

Masterchef Pelin ve Alişan’ın Eşi Buse Varol Aynı Projede! Görenler Resmen Delirdi, FOX TV’den Karar Çıktı! Meğer İkili…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman ve Alişan’ın eski eşi Buse Varol bir araya geldi! İkilinin yan yana geleceği akıllara bile gelmezken; aynı projede oynayacak olmaları ise dengeleri değiştirdi. Görenleri delirten bu durumun ise FOX TV tarafından açıklandığı iddia edildi. Meğer bir araya gelmesi düşük olan ikili…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında hem güzelliğiyle hem de başarısıyla adını bilinen Pelin Zaman, yarışmanın bitimiyle birlikte hayatına yeni bir yol çizmişti. Youtube kanalından videolar yayınlayarak sevenlerine erişen Pelin Zaman, akılları yerinden edecek bir hamlede bulundu ve iddialara göre oyuncu oldu! Hem de Alişan’ın eşi olan Buse Varol’la… İşte merak edilen tüm detaylar!

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22 Oca 2022 - 19:09 Ankara- Yaşam

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