Masterchef Pelin ve Alişan’ın Eşi Buse Varol Aynı Projede! Görenler Resmen Delirdi, FOX TV’den Karar Çıktı! Meğer İkili…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında hem güzelliğiyle hem de başarısıyla adını bilinen Pelin Zaman, yarışmanın bitimiyle birlikte hayatına yeni bir yol çizmişti. Youtube kanalından videolar yayınlayarak sevenlerine erişen Pelin Zaman, akılları yerinden edecek bir hamlede bulundu ve iddialara göre oyuncu oldu! Hem de Alişan’ın eşi olan Buse Varol’la… İşte merak edilen tüm detaylar!

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