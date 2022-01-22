Masterchef Pelin ve Alişan’ın Eşi Buse Varol Aynı Projede! Görenler Resmen Delirdi, FOX TV’den Karar Çıktı! Meğer İkili…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman ve Alişan’ın eski eşi Buse Varol bir araya geldi! İkilinin yan yana geleceği akıllara bile gelmezken; aynı projede oynayacak olmaları ise dengeleri değiştirdi. Görenleri delirten bu durumun ise FOX TV tarafından açıklandığı iddia edildi. Meğer bir araya gelmesi düşük olan ikili…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında hem güzelliğiyle hem de başarısıyla adını bilinen Pelin Zaman, yarışmanın bitimiyle birlikte hayatına yeni bir yol çizmişti. Youtube kanalından videolar yayınlayarak sevenlerine erişen Pelin Zaman, akılları yerinden edecek bir hamlede bulundu ve iddialara göre oyuncu oldu! Hem de Alişan’ın eşi olan Buse Varol’la… İşte merak edilen tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.