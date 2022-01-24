24 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 24 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

İş ve işçi sağlığı güvenliği nedeniyle uygulanan elektrik kesintilerine dair bilgi alabilmek isteyen başkentliler, bu hafta Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerini öğrenebilmek için yönünü EDAŞ’a dönmüş bulunuyor. Peki, 24 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 24 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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