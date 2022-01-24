- 24 Oca 2022 - 11:19 G: 24 Oca 2022 - 11:32

24 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. 24 Ocak 2022 Ankara'da nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 24 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

İş ve işçi sağlığı güvenliği nedeniyle uygulanan elektrik kesintilerine dair bilgi alabilmek isteyen başkentliler, bu hafta Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerini öğrenebilmek için yönünü EDAŞ’a dönmüş bulunuyor. Peki, 24 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 24 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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24 Oca 2022 - 11:19 - Yaşam

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