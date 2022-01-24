24 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. 24 Ocak 2022 Ankara'da nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
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İş ve işçi sağlığı güvenliği nedeniyle uygulanan elektrik kesintilerine dair bilgi alabilmek isteyen başkentliler, bu hafta Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerini öğrenebilmek için yönünü EDAŞ’a dönmüş bulunuyor. Peki, 24 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 24 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
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24 Oca 2022 - 11:19 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.