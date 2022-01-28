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28 Oca 2022 - 13:57

Camdaki Kız Dizisinde Nalan Bebeğini Aldıracak mı? Kürtaj Şoku Ağızları Açık Bıraktı! Sedat Hapı Yuttu! Feride Bile Şok Oldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat resmen hapı yuttu! Nalan’dan gelen şok edici karar, Feride’yi bile delirtti. Kürtaj şoku yaşanılan Camdaki Kız dizisinde ağızları açık bıraktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Camdaki Kız izleyicisini delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…