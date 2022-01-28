Camdaki Kız Dizisinde Nalan Bebeğini Aldıracak mı? Kürtaj Şoku Ağızları Açık Bıraktı! Sedat Hapı Yuttu! Feride Bile Şok Oldu!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat resmen hapı yuttu! Nalan’dan gelen şok edici karar, Feride’yi bile delirtti. Kürtaj şoku yaşanılan Camdaki Kız dizisinde ağızları açık bıraktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Camdaki Kız izleyicisini delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Selma Ergeç, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Akılları yerinden eden Camdaki Kız’ın son bölümünde Nalan Sedat’tan boşanma kararı almıştı ama Feride ve Gülcihan altından girip üstünden çıktı ve Nalan’ı bu karardan vazgeçirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.